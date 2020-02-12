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В России прямо в зале суда после оглашения приговора застрелился экс-начальник управления ФСИН
Источник материала: Tut.by
В России бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) совершил самоубийство в зале суда после оглашения приговора. Как сообщают российские СМИ, милицейский начальник обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей (около 156 тысяч долларов).
Дело рассматривалось в Чертановском районном суде Москвы. После того как судья огласил приговор — три года лишения свободы — Виктор Свиридов достал пистолет и выстрелил себе в грудь.
«Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того как судья огласил назначенное наказание, выстрелил себе в грудь», — подтвердили в суде. Там добавили, что «обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, устанавливаются»
Как
По сообщениям СМИ, на заседание суда Свиридов пронес наградной пистолет. Он скончался в машине скорой помощи.
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Как пишет Mash, у Свиридова была четвертая стадия рака, в связи с чем и защита, и пострадавшая сторона просили суд о снисхождении.
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