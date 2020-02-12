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В сегодняшней аварии в Пинском районе лишь чудом не пострадала 4-месячная девочка-пассажир (видео)

12.02.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В сегодняшней аварии в Пинском районе лишь чудом не пострадала 4-месячная девочка-пассажир (видео)
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла около 08.30 в Пинском районе на автодороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин. Корреспондент pinsknews.by сообщал, что в результате аварии водитель Audi-100 был зажат в автомобиле и его деблокировали спасатели МЧС помощи специнструмента.

27-летний пинчанин на Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi-100 под управлением 66-летнего жителя Пинска. В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также 27-летняя пассажирка из Volkswagen госпитализированы с травмами различной степени тяжести. К счастью, 4-месячная девочка, находящаяся в салоне автомобиля, не пострадала. Установлено, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, эксперты и следователь. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

УГАИ МВД напоминает, что в соответствии с ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, в возрасте до пяти лет. 

 
 
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> По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла около 08.30 в Пинском районе на автодороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин....
 
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