В сегодняшней аварии в Пинском районе лишь чудом не пострадала 4-месячная девочка-пассажир (видео)

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла около 08.30 в Пинском районе на автодороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин. Корреспондент pinsknews.by сообщал , что в результате аварии водитель Audi-100 был зажат в автомобиле и его деблокировали спасатели МЧС помощи специнструмента.

27-летний пинчанин на Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi-100 под управлением 66-летнего жителя Пинска. В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также 27-летняя пассажирка из Volkswagen госпитализированы с травмами различной степени тяжести. К счастью, 4-месячная девочка, находящаяся в салоне автомобиля, не пострадала. Установлено, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, эксперты и следователь. Устанавливаются все обстоятельства аварии.