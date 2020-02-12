Называли педофилом — признали хулиганом: что не так с “делом норвежца” в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

71-летнего норвежца Дага Вивестада суд в Бресте признал виновным в хулиганстве. Процесс проходил в закрытом режиме, так как иностранца обвиняли в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней — 10-летней девочке, с которой он заговорил в холле гостиницы.





Даг Вивестад / svaboda.org

“Дело норвежца” передавали в суд с обвинением в педофилии, но в процессе по инициативе гособвинения статью заменили на “Хулиганство”. Именно за него Даг получил шесть месяцев колонии, из которых почти пять уже провёл в СИЗО.

Но как вообще из педофила можно превратиться в хулигана? И когда норвежец, которого вместе с другом избивали оскорблённые до глубины души родственники девочки, успел совершить “действия хулиганского характера”?

“Оглашена только резолютивная часть приговора, поэтому мы не можем пока сказать точно. Но факт, что с самого начала обвинение выглядело очень неправдоподобно: следствие утверждало, что Вивестад приставал к 10-летней девочке прямо в холле гостиницы на глазах у людей, — рассказывает Еврорадио известный российский адвокат Илья Новиков, который в “деле норвежца” консультировал белорусских коллег. — Так просто не бывает, если человек вменяемый. Убедительных доказательств этому в итоге не нашлось”.

По словам Новикова, во время процесса просматривались записи с камеры видеонаблюдения гостиницы. Однако они крайне плохого качества: “Ни одна камера не показала ничего отчётливого”.

Адвокаты, которые представляли интересы норвежца в суде, не имеют права комментировать ход процесса из-за того, что в нём затрагиваются интересы несовершеннолетней.

Как рассказывало Еврорадио, в 2019 году норвежский любитель военной истории путешествовал по местам, связанным со Второй мировой войной. В Бресте в гостинице “Беларусь” он вместе со своим другом Уле встретил 10-летнюю девочку, которая заговорила с ними по-английски. Увидев это, родственники девочки выбежали из ресторана и избили норвежцев, заподозрив их в приставаниях. Они же вызвали милицию.

Родственники Дага заявили, что он всего лишь поцеловал девочку в щёку, что для Норвегии является нормальным. По их словам, Уле белорусские милиционеры отпустили, потому что он был избит так сильно, что не мог оставаться под стражей. В Осло мужчину прооперировали. Но когда норвежец обратился в милицию по поводу избиения, ему ответили, что невозможно определить степень тяжести его травм, так как он сам отказался от экспертизы. Кроме того, проверка не подтвердила "факт нанесения ему ударов неизвестным лицом".

Суд приговорил Дага Вивестада к 6 месяцам колонии общего режима. Срок отбытия в СИЗО ему зачислят день в день: за решёткой он пробудет ещё месяц. За первоначальные обвинения ему грозили от 8 до 15 лет лишения свободы.