На предприятии Бобруйска рабочему оторвало кисть руки - мужчина в больнице

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске на предприятии рабочему оторвало кисть — рука попала в дробилку отходов. Мужчина в больнице, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Днем 11 февраля 40-летний мужчина был на работе. И он должен был выполнять свои прямые обязанности в цеху смесей. Однако по неустановленным пока причинам мужчина работал в соседнем цеху на дробилке отходов. В нее попала его рука, и кисть ампутировало.

Пострадавший находится в больнице. Руководители организации сказали, что никто не давал мужчине указания работать в другом цеху. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.