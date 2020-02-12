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На предприятии Бобруйска рабочему оторвало кисть руки - мужчина в больнице

12.02.2020 18:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске на предприятии рабочему оторвало кисть — рука попала в дробилку отходов. Мужчина в больнице, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Днем 11 февраля 40-летний мужчина был на работе. И он должен был выполнять свои прямые обязанности в цеху смесей. Однако по неустановленным пока причинам мужчина работал в соседнем цеху на дробилке отходов. В нее попала его рука, и кисть ампутировало.

Пострадавший находится в больнице. Руководители организации сказали, что никто не давал мужчине указания работать в другом цеху. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
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Руководители организации сказали, что никто не давал мужчине указания работать в другом цеху, где произошло ЧП.
 
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