|
Предложение: лица, которые оплатили штраф, не должны считаться подверженными административному взысканию
12.02.2020 15:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал о предлагаемых мерах по корректировке КоАП, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Мы приходим к выводу о том, что лица, которые уплатили, например, штраф на месте без составления протокола, либо в установленные сроки уплатили штраф, наложенный по результатам видеофиксации, не должны считаться подверженными административному взысканию с момента уплаты штрафа", - сказал Валерий Калинкович. По его словам, это будет стимулировать правонарушителей признавать свою ошибку, заглаживать ее последствия и жить спокойно дальше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение: лица, которые оплатили штраф, не должны считаться подверженными административному взысканию
Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал о предлагаемых мерах по корректировке КоАП, отвечая на вопрос корреспондента...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)