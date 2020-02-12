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Предложение: лица, которые оплатили штраф, не должны считаться подверженными административному взысканию

12.02.2020 15:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал о предлагаемых мерах по корректировке КоАП, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Предложение: лица, которые оплатили штраф, не должны считаться подверженными административному взысканию

"Мы приходим к выводу о том, что лица, которые уплатили, например, штраф на месте без составления протокола, либо в установленные сроки уплатили штраф, наложенный по результатам видеофиксации, не должны считаться подверженными административному взысканию с момента уплаты штрафа", - сказал Валерий Калинкович. По его словам, это будет стимулировать правонарушителей признавать свою ошибку, заглаживать ее последствия и жить спокойно дальше.

 
 
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  Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал о предлагаемых мерах по корректировке КоАП, отвечая на вопрос корреспондента...
 
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