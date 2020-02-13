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«Милиция! Хулиганы зрения лишают». В Лиде поконфликтовали двое мужчин, у одного из них – серьезное повреждение глаза
13.02.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Что не поделили между собой двое совсем не юных лидчан, сейчас выясняет следствие.
Конфликт же между мужчинами разгорелся в один из вечеров сентября в районе ул. Машерова. 62-летний житель Лиды, до того момента ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекавшийся, работающий водителем в одном из местных предприятий, ударил 57-летнего оппонента кулаком в глаз. Да так, что повредил тому хрусталик, пишет
По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Лидчанину может грозить до восьми лет лишения свободы.
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«Милиция! Хулиганы зрения лишают». В Лиде поконфликтовали двое мужчин, у одного из них – серьезное повреждение глаза
Что не поделили между собой двое совсем не юных лидчан, сейчас выясняет следствие. Конфликт же между мужчинами разгорелся в один из вечеров сентября в районе ул....
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