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«Милиция! Хулиганы зрения лишают». В Лиде поконфликтовали двое мужчин, у одного из них – серьезное повреждение глаза

13.02.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Милиция! Хулиганы зрения лишают». В Лиде поконфликтовали двое мужчин, у одного из них – серьезное повреждение глаза

Что не поделили между собой двое совсем не юных лидчан, сейчас выясняет следствие.

Конфликт же между мужчинами разгорелся в один из вечеров сентября в районе ул. Машерова. 62-летний житель Лиды, до того момента ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекавшийся, работающий водителем в одном из местных предприятий, ударил 57-летнего оппонента кулаком в глаз. Да так, что повредил тому хрусталик, пишет «Лідская газета».

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Лидчанину может грозить до восьми лет лишения свободы.

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Что не поделили между собой двое совсем не юных лидчан, сейчас выясняет следствие. Конфликт же между мужчинами разгорелся в один из вечеров сентября в районе ул....
 
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