«Милиция! Хулиганы зрения лишают». В Лиде поконфликтовали двое мужчин, у одного из них – серьезное повреждение глаза

Источник материала: Вороновская газета





Что не поделили между собой двое совсем не юных лидчан, сейчас выясняет следствие.

Конфликт же между мужчинами разгорелся в один из вечеров сентября в районе ул. Машерова. 62-летний житель Лиды, до того момента ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекавшийся, работающий водителем в одном из местных предприятий, ударил 57-летнего оппонента кулаком в глаз. Да так, что повредил тому хрусталик, пишет «Лідская газета» .

По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Лидчанину может грозить до восьми лет лишения свободы.

lidanews.by