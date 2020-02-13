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Поставщиков мефедрона задержали в Могилеве с товаром на 8 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
В Могилеве милиция задержала двоих бобруйчан с мефедроном. По
Задержанным 23 года и 28 лет. По оперативным данным, мефедрон они покупали на территории России, а затем перевозили в Беларусь для последующей продажи.
При личном досмотре у них обнаружили более 136 граммов порошка с мефедроном в составе. Цена изъятой партии психотропа на черном рынке может превышать 16 тыс. рублей.
Подозреваемые задержаны.
Специалисты говорят, что главная опасность мефедрона — привыкание к нему с первого же употребления. Также к негативным последствиям относятся депрессия, бред преследования, галлюцинации, панические атаки, другие психические и физиологические расстройства организма вплоть до тотального поражения личности.
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Двое бобруйчан продавали мефедрон через интернет, считает милиция.
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