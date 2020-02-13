Поставщиков мефедрона задержали в Могилеве с товаром на 8 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Могилеве милиция задержала двоих бобруйчан с мефедроном. По данным УВД Могоблисполкома, молодые люди продавали психотроп через интернет.





Задержанным 23 года и 28 лет. По оперативным данным, мефедрон они покупали на территории России, а затем перевозили в Беларусь для последующей продажи.

При личном досмотре у них обнаружили более 136 граммов порошка с мефедроном в составе. Цена изъятой партии психотропа на черном рынке может превышать 16 тыс. рублей.

Подозреваемые задержаны.

Специалисты говорят, что главная опасность мефедрона — привыкание к нему с первого же употребления. Также к негативным последствиям относятся депрессия, бред преследования, галлюцинации, панические атаки, другие психические и физиологические расстройства организма вплоть до тотального поражения личности.