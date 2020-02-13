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В Березинском районе школьник получил ожоги рук и ног из-за собственной шалости
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 февраля в одну из больниц Березинского района привезли 14-летнего мальчика с ожогами ног и рук. Оказалось, он играл дома во дворе с бензином,
Около 21.48 поступил сигнал, что в больнице оказался школьник — у него ожоги обеих ног и кистей рук.
Предполагают, что мальчик во дворе частного дома разлил на тротуарную дорожку бензин и решил поджечь. Испугавшись, решил потушить огонь ногами, но пламя перебросилось на одежду.
На помощь прибежала старшая сестра, которая была дома: она потушила одежду подручными средствами и вызвала скорую. Родители в это время были на работе.
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Мальчик разлил во дворе бензин и решил его поджечь.
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