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В Брестской области милиционеры по горячим следам задержали грабителя
13.02.2020 14:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Утром 11 февраля в Столинский РОВД позвонила 85-летняя жительница Давид-Городка. Пенсионерка сообщила, что около 7.00 в ее дом проник неизвестный. По словам женщины, она пошла за лекарством на веранду, где увидела незнакомца в черной куртке. Мужчина не ожидал внезапного появления хозяйки. Он потребовал у нее деньги, пообещав не причинить ей зла. В комнате незнакомец толкнул испуганную женщину на кровать, снял с нее куртку, в карманах которой обнаружил и забрал Br620. Заметив золотые серьги на пенсионерке, незваный гость потребовал снять ювелирные изделия. Получив желаемое, преступник скрылся.
Фото УВД Брестского облисполкома
Все наряды милиции Столинского, Пинского, Ивановского, Дрогичинского и Кобринского районов были ориентированы на поиск подозреваемого. Была установлена личность фигуранта. Им оказался неработающий ранее судимый 31-летний житель Кобринского района. Вскоре его задержали на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.
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Сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. ...
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