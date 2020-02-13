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Пинские милиционеры задержали напавшего на 85-летнюю жительницу Давид-Городка грабителя
13.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В Столинский РОВД 11 февраля позвонила 85-летняя жительница Давид-Городка и сообщила, что около 7 часов утра в ее частный дом проник неизвестный. Заявительница рассказала, что проснулась из-за плохого самочувствия и пошла за лекарством на веранду, где увидела незнакомца в черной куртке. Мужчина не ожидал внезапного появления хозяйки и сказал: «Бабка, отдавай грошы, и тебе ничего не будет!»
В комнате нападавший толкнул испуганную женщину на кровать и снял с нее куртку, из карманов которой забрал 620 рублей. Заметив золотые серьги на пенсионерке, незваный гость потребовал снять ювелирные изделия и отдать ему. Получив желаемое, скрылся.
Подробно узнав приметы подозреваемого, все наряды милиции Столинского, Пинского, Ивановского, Дрогичинского и Кобринского районов были ориентированы на его поиск.
Сотрудниками уголовного розыска Столинского РОВД установлена личность фигуранта. Им оказался неработающий ранее судимый 31-летний житель Кобринского района, который был задержан сотрудниками ГАИ и ОМОНа Пинского ГОВД на автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин.
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> Подробности инцидента сообщила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук: – В Столинский РОВД 11 февраля позвонила 85-летняя жительница Давид-Городка и...
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