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В Столинском районе подростку прострелили ногу из воздушки
Источник материала: Tut.by
В деревне Коротичи Столинского района подростка ранили из пневматической винтовки, сообщает
Пуля попала пострадавшему в бедро. В результате инцидента школьнику понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали.
В милиции факт пока не комментируют. Идет проверка. Известно, что инцидент не связан с учебным процессом.
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Пострадавший в больнице.
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