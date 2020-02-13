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В Столинском районе подростку прострелили ногу из воздушки

13.02.2020 17:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Коротичи Столинского района подростка ранили из пневматической винтовки, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Брестская таможня

Пуля попала пострадавшему в бедро. В результате инцидента школьнику понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали.

В милиции факт пока не комментируют. Идет проверка. Известно, что инцидент не связан с учебным процессом.

 
 
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