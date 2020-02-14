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В Дрогичинском районе на пожаре погиб пенсионер

14.02.2020 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13.02.2020 года в 09-34 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Салово на ул. Южной.

В Дрогичинском районе на пожаре погиб пенсионер

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения пожара на соседнее строение.

В Дрогичинском районе на пожаре погиб пенсионер

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1955 года рождения.

В Дрогичинском районе на пожаре погиб пенсионер

В результате пожара огнем повреждены кровля, стены, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  13.02.2020 года в 09-34 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Салово на ул. Южной. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой...
 
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