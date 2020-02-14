В Дрогичинском районе на пожаре погиб пенсионер

Источник материала: Виртуальный Брест

13.02.2020 года в 09-34 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Салово на ул. Южной.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения пожара на соседнее строение.





Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1955 года рождения.





В результате пожара огнем повреждены кровля, стены, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается.