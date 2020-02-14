|
В Дрогичинском районе на пожаре погиб пенсионер
14.02.2020 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13.02.2020 года в 09-34 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Салово на ул. Южной.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован работниками
В результате пожара огнем повреждены кровля, стены, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13.02.2020 года в 09-34 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Салово на ул. Южной. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)