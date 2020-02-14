В прошлую пятницу, 7 февраля, в деревне Жуковичи Глусского района едва не сгорела баня

Источник материала: Радзiма





В прошлую пятницу, 7 февраля, в Жуковичах едва не сгорела баня. Дым, идущий из-под кровли, вовремя заметил местный житель и вызвал спасателей.

В итоге внешний вид бани остался прежним, а вот внутри частично сгорело перекрытие кровли и от сильного задымления закоптились стены и имущество. Комментируя происшествие, инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Роман Цапик, рассказал, что у спасателей пока что одна предварительная версия возникновения пожара — перекал печи и несоблюдение нормы противопожарной отступки. Накануне возгорания хозяин беспрерывно более шести часов топил баню. Печка стояла в углу, и одна ее сторона находилась в семи сантиметрах от деревянной стены. Хозяин вроде бы предусмотрел меры пожарной безопасности, оштукатурив стену глиной, но на момент возгорания штукатурки вверху уже не было, она осыпалась.

Есть много требований к пожарной безопасности, в том числе и для владельцев бань. Но, говоря об этом конкретном случае, Роман Цапик акцентировал внимание на двух моментах: расстояние от стены печи до стены бани должно быть не менее десяти сантиметров. Но даже и это не может гарантировать, что стена не загорится в случае перекала печи. Поэтому важно не переусердствовать с дровами, постоянно подбрасывая их в топку. Во всём должна быть мера.

Фото предоставлено Глусским РОЧС