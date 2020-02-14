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Второй раз за неделю был пожар на стройрынке в Борисове
Источник материала: Tut.by
Рано утром 13 февраля спасателям сообщили о пожаре на строительном рынке в Борисове. Это был уже второй выезд на объект за неделю,
Спасателей вызвали из-за того, что горело здание на территории строительного рынка на улице Демина. Огонь уничтожил кровлю, а также повредил чердачное перекрытие, стены и торговое оборудование на первом этаже.
Причину пожара еще выясняют.
В этом же здании пожар случился в минувший вторник, 11 февраля, почти в два часа ночи.
Тогда огонь тоже охватил крышу дома, оказались повреждены перекрытие, торговое оборудование и товар.
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Причину пожара еще выясняют.
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