Второй раз за неделю был пожар на стройрынке в Борисове

Источник материала: Tut.by

Рано утром 13 февраля спасателям сообщили о пожаре на строительном рынке в Борисове. Это был уже второй выезд на объект за неделю, говорят в МЧС .



Фото: пресс-служба МЧС

Спасателей вызвали из-за того, что горело здание на территории строительного рынка на улице Демина. Огонь уничтожил кровлю, а также повредил чердачное перекрытие, стены и торговое оборудование на первом этаже.

Причину пожара еще выясняют.

В этом же здании пожар случился в минувший вторник, 11 февраля, почти в два часа ночи.



Фото: пресс-служба МЧС

Тогда огонь тоже охватил крышу дома, оказались повреждены перекрытие, торговое оборудование и товар.