На Логойском тракте автобус врезался в легковушку и заблокировал все полосы в сторону МКАД

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около 10.35 15 февраля. На Логойском тракте столкнулись автобус и легковушка, сообщает корреспондент TUT.BY.





Автобус № 3 на Логойском тракте во время поворота налево столкнулся с легковым автомобилем, тем самым заблокировав все полосы движения в сторону МКАД. Движение регулирует сотрудник ГАИ. О пострадавших не сообщается.



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY