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На Логойском тракте автобус врезался в легковушку и заблокировал все полосы в сторону МКАД
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло около 10.35 15 февраля. На Логойском тракте столкнулись автобус и легковушка, сообщает корреспондент TUT.BY.
Автобус № 3 на Логойском тракте во время поворота налево столкнулся с легковым автомобилем, тем самым заблокировав все полосы движения в сторону МКАД. Движение регулирует сотрудник ГАИ. О пострадавших не сообщается.
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ДТП произошло около 10.35 15 февраля. На Логойском тракте столкнулись автобус и легковушка, сообщает корреспондент TUT.BY.
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