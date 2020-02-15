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На Логойском тракте автобус врезался в легковушку и заблокировал все полосы в сторону МКАД

15.02.2020 11:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло около 10.35 15 февраля. На Логойском тракте столкнулись автобус и легковушка, сообщает корреспондент TUT.BY.


Автобус № 3 на Логойском тракте во время поворота налево столкнулся с легковым автомобилем, тем самым заблокировав все полосы движения в сторону МКАД. Движение регулирует сотрудник ГАИ. О пострадавших не сообщается.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

 
 
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ДТП произошло около 10.35 15 февраля. На Логойском тракте столкнулись автобус и легковушка, сообщает корреспондент TUT.BY.
 
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