Трещина на участке нефтепровода «Мозырь-Брест»: произошел разлив нефти

Источник материала: Tut.by

14 февраля произошел разлив нефти на участке нефтепровода «Мозырь-Брест» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возле деревни Большие Зимовичи Мозырьского района на Гомельской области, сообщает МЧС.



Фото: Reuters

Сообщение спасателям поступило в 13.01. Оказалось, что разлив произошел из-за порыва нитки нефтепровода. Площадь разлива нефти на поверхности составила 0,5 кв. метра (15 литров).

«Для отсечения дефектного участка перерыв в перекачке нефти составил 31 минуту. Для сбора нефти и удаления загрязненного грунта на месте инцидента работали 6 единиц техники и 12 человек», — сообщили в МЧС.

В 19.45 работа поврежденной нитки нефтепровода была восстановлена. Пострадавших нет.

Ранее ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило , что ведет ремонтные работы на участке нефтепровода «Мозырь — Брест» из-за повреждения трубопровода, там была обнаружена трещина. На полчаса пришлось остановить перекачку нефти в сторону Польши.