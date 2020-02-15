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Трещина на участке нефтепровода «Мозырь-Брест»: произошел разлив нефти
Источник материала: Tut.by
14 февраля произошел разлив нефти на участке нефтепровода «Мозырь-Брест» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возле деревни Большие Зимовичи Мозырьского района на Гомельской области,
Сообщение спасателям поступило в 13.01. Оказалось, что разлив произошел из-за порыва нитки нефтепровода. Площадь разлива нефти на поверхности составила 0,5 кв. метра (15 литров).
«Для отсечения дефектного участка перерыв в перекачке нефти составил 31 минуту. Для сбора нефти и удаления загрязненного грунта на месте инцидента работали 6 единиц техники и 12 человек», — сообщили в МЧС.
В 19.45 работа поврежденной нитки нефтепровода была восстановлена. Пострадавших нет.
Ранее ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
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14 февраля произошел разлив нефти на участке нефтепровода «Мозырь-Брест» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возле деревни Большие Зимовичи Мозырьского района на...
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