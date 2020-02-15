В Пинской больнице умерла женщина, попавшая на «зебре» под колёса авто

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАИ УВД Брестской области, 14 февраля около 8 часов вечера 50-летний пинчанин управлял автомобилем «Лада Ларгус» и двигался по правой полосе улицы Брестской. На обозначенном регулируемом перекрестке с улицей Революционной, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 53-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована в больницу, где ночью умерла. Проводится проверка.







Госавтоинспекция подчеркивает, что водителям необходимо быть крайне внимательными при подъезде к пешеходным переходам и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.