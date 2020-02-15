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В Пинской больнице умерла женщина, попавшая на «зебре» под колёса авто

15.02.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинской больнице умерла женщина, попавшая на «зебре» под колёса авто
По предварительной информации ГАИ УВД Брестской области, 14 февраля около 8 часов вечера 50-летний пинчанин управлял автомобилем «Лада Ларгус» и двигался по правой полосе улицы Брестской. На обозначенном регулируемом перекрестке с улицей Революционной, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 53-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина с травмами была госпитализирована в больницу, где ночью умерла. Проводится проверка.


В Пинской больнице умерла женщина, попавшая на «зебре» под колёса авто

Госавтоинспекция подчеркивает, что водителям необходимо быть крайне внимательными при подъезде к пешеходным переходам и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

 
 
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> По предварительной информации ГАИ УВД Брестской области, 14 февраля около 8 часов вечера 50-летний пинчанин управлял автомобилем «Лада Ларгус» и двигался по правой...
 
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