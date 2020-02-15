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В Пинской больнице умерла женщина, попавшая на «зебре» под колёса авто
15.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Госавтоинспекция подчеркивает, что водителям необходимо быть крайне внимательными при подъезде к пешеходным переходам и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
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