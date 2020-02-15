Обстоятельства заражения ребёнка ВИЧ устанавливают следователи в Пинске

Источник материала: Полесская правда



В Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК.

Во время расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен ВИЧ. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята медицинская документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела.

По информации официального Телеграм-канала Следственного комитета