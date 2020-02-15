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Обстоятельства заражения ребёнка ВИЧ устанавливают следователи в Пинске
15.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК.
Во время расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен ВИЧ. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята медицинская документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела.
По информации
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