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В Витебской области мужчина провалился под лед. Товарищ держал его за руки до приезда спасателей
Источник материала: Tut.by
В Сенненском районе на озере Новосельское в 20-ти метрах от берега под лед провалился мужчина. На помощь ему поспешил друг, который заметил тонущего с берега. Он вызвал спасателей, а до их приезда держал напарника за руки.
Как
Работники МЧС вытащили тонущего. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.
Как выяснилось позже, спасателей вызвал его товарищ, который находился на берегу и увидев тонущего друга, позвонил 102 и бросился на помощь: до приезда спасателей он держал его за руки.
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Работники МЧС вытащили тонущего. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.
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