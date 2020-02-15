В Витебской области мужчина провалился под лед. Товарищ держал его за руки до приезда спасателей

Источник материала: Tut.by

В Сенненском районе на озере Новосельское в 20-ти метрах от берега под лед провалился мужчина. На помощь ему поспешил друг, который заметил тонущего с берега. Он вызвал спасателей, а до их приезда держал напарника за руки.



Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщает пресс-служба МЧС , звонок спасателям поступил 15 февраля в 14.14. ЧП произошло на озере Новосельское возле д. Новое Село Сенненского района. Мужчина пришел на озеро ловить рыбу и в 20-ти м от берега провалился под лед.

Работники МЧС вытащили тонущего. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.

Как выяснилось позже, спасателей вызвал его товарищ, который находился на берегу и увидев тонущего друга, позвонил 102 и бросился на помощь: до приезда спасателей он держал его за руки.