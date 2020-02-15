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В Витебской области мужчина провалился под лед. Товарищ держал его за руки до приезда спасателей

15.02.2020 22:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сенненском районе на озере Новосельское в 20-ти метрах от берега под лед провалился мужчина. На помощь ему поспешил друг, который заметил тонущего с берега. Он вызвал спасателей, а до их приезда держал напарника за руки.


Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщает пресс-служба МЧС, звонок спасателям поступил 15 февраля в 14.14. ЧП произошло на озере Новосельское возле д. Новое Село Сенненского района. Мужчина пришел на озеро ловить рыбу и в 20-ти м от берега провалился под лед.

Работники МЧС вытащили тонущего. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.

Как выяснилось позже, спасателей вызвал его товарищ, который находился на берегу и увидев тонущего друга, позвонил 102 и бросился на помощь: до приезда спасателей он держал его за руки.

 
 
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Работники МЧС вытащили тонущего. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он госпитализирован.
 
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