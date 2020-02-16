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В Ивановском районе двое мужчин погибли при пожаре частного дома
16.02.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ивановском районе в деревне Сычево 15 февраля на пожаре погибли двое мужчин - хозяин частного дома и его гость, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 19.51. Когда подразделения
В жилой комнате дома обнаружили погибших: хозяина дома (мужчина 1975 года рождения) и односельчанина 1969 года рождения.
Пожар локализовали и ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество в жилом доме.
Причина пожара устанавливается.
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В Ивановском районе в деревне Сычево 15 февраля на пожаре погибли двое мужчин - хозяин частного дома и его гость, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении...
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