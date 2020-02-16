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В Ивановском районе двое мужчин погибли при пожаре частного дома

16.02.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе в деревне Сычево 15 февраля на пожаре погибли двое мужчин - хозяин частного дома и его гость, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Ивановском районе двое мужчин погибли при пожаре частного дома

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 19.51. Когда подразделения МЧС прибыли на место, деревянный дом был охвачен огнем, кровля обрушилась.

В жилой комнате дома обнаружили погибших: хозяина дома (мужчина 1975 года рождения) и односельчанина 1969 года рождения.

В Ивановском районе двое мужчин погибли при пожаре частного дома

Пожар локализовали и ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество в жилом доме.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Ивановском районе в деревне Сычево 15 февраля на пожаре погибли двое мужчин - хозяин частного дома и его гость, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении...
 
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