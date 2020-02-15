ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кировске при пожаре в частном доме погиб хозяин и его 31-летняя сожительница

15.02.2020 20:13 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Кировске, при тушени пожара в частном доме, спасатели обнаружили тела двух погибших. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, одной из приоритетных версий причин пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.


Утром 15 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в Кировске. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались 63-летний хозяин дома и его 31-летняя сожительница.

Следователями совместно с экспертами-пожаротехниками проведен осмотр места происшествия. Одной из приоритетных версий причин пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, женщина часто курила в доме.


Для установления точной причины возгорания, а также причины смерти погибших следователи назначелт ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ по Могилевской области.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из приоритетных версий причин пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Обстоятельства заражения ребёнка ВИЧ устанавливают следователи в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика