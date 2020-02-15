В Кировске при пожаре в частном доме погиб хозяин и его 31-летняя сожительница

Источник материала: Tut.by

В Кировске, при тушени пожара в частном доме, спасатели обнаружили тела двух погибших. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, одной из приоритетных версий причин пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.





Утром 15 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в Кировске. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались 63-летний хозяин дома и его 31-летняя сожительница.

Следователями совместно с экспертами-пожаротехниками проведен осмотр места происшествия. Одной из приоритетных версий причин пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, женщина часто курила в доме.





Для установления точной причины возгорания, а также причины смерти погибших следователи назначелт ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ по Могилевской области.