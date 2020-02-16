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На Кипре четыре человека ранены при стрельбе в кафе

16.02.2020 16:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция Кипра брошена на поиск преступника, который минувшей ночью ранил из автомата четырех человек в кафе курортного города Айя-Напа. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель полиции округа Фамагуста Андреас Константину, передает ТАСС.

По его словам, огонь по посетителям в два часа ночи открыл человек в капюшоне, который проходил мимо кафе по улице Крио Неро. Он произвел в общей сложности 25 выстрелов. Позднее в подвале дома, расположенного возле здания морского музея в 100 м от места преступления, было обнаружено оружие, из которого производились выстрелы.

Константину подчеркнул, что, согласно информации властей, раненые 26-летняя гражданка Греции и трое греков-киприотов, одному из них 32 года, двоим — по 38 лет, скорее всего, пострадали случайно, так как адресной целью покушения на убийство являлся сидевший за соседним столиком предприниматель, который покинул кафе 20 минутами ранее.

По утверждению газеты Phileleftheros, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает.

 
 
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По данным полиции, эти люди пострадали случайно - целью покушения на убийство был сидевший за соседним столиком предприниматель.
 
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