В Гомеле собака провалилась под лед. Ее вытащили спасатели

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в полынью озера «Любенское» провалилась собака. Самостоятельно выбраться она не могла, пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает сайт Гомельского областного управления МЧС.



Изображение: gomel.mchs.gov.by

Собаку обнаружили в 15 м от берега. При этом ширина озера — 40 метров, а глубина от трех до шести.



Изображение: gomel.mchs.gov.by



Изображение: gomel.mchs.gov.by



Изображение: gomel.mchs.gov.by

Работники МЧС воспользовались спасательной доской и веревкой. В результате собаку вытащили на берег, обогрели и оказали нужную помощь.