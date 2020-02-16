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В Гомеле собака провалилась под лед. Ее вытащили спасатели

16.02.2020 19:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в полынью озера «Любенское» провалилась собака. Самостоятельно выбраться она не могла, пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает сайт Гомельского областного управления МЧС.


Изображение: gomel.mchs.gov.by

Собаку обнаружили в 15 м от берега. При этом ширина озера — 40 метров, а глубина от трех до шести.


Изображение: gomel.mchs.gov.by

Изображение: gomel.mchs.gov.by

Изображение: gomel.mchs.gov.by

Работники МЧС воспользовались спасательной доской и веревкой. В результате собаку вытащили на берег, обогрели и оказали нужную помощь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Самостоятельно выбраться она не могла, пришлось вызывать спасателей.
 
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