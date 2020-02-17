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Минздрав проведёт объективное расследование заражения младенца из Пинска ВИЧ

17.02.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минздрав проведёт объективное расследование заражения младенца из Пинска ВИЧ
Расследование обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске будет максимально объективным, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы изучаем место, где мог заразиться ребенок. Расследование будет максимально объективным, о его результатах мы сообщим», — сказал Владимир Караник.

По информации УЗ «Пинская центральная поликлиника», по данному факту проводится проверка городской и областной комиссиями, а с сегодняшнего дня к расследованию данного случая присоединяется комиссия Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

О резонансном случае заражения 11-месячной девочки из Пинска ВИЧ-инфекцией стало известно в минувшие выходные. Выяснилось, что ни один из членов этой многодетной семьи не болен ВИЧ.

Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК Республики Беларусь (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

 
 
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