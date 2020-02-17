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Минздрав проведёт объективное расследование заражения младенца из Пинска ВИЧ
17.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации УЗ «Пинская центральная поликлиника», по данному факту проводится проверка городской и областной комиссиями, а с сегодняшнего дня к расследованию данного случая присоединяется комиссия Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
О резонансном случае
Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК Республики Беларусь (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
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