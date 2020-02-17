﻿ В Могилеве задержали россиянина, который чуть не увез из страны белоруску для занятия проституцией. 21.by
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В Могилеве задержали россиянина, который чуть не увез из страны белоруску для занятия проституцией

17.02.2020 15:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали 26-летнего жителя Воронежа, сообщает МВД. Россиянина силовики называют трафикером — он едва не вывез за пределы страны белоруску для занятия проституцией.

По оперативным данным, 19-летнюю жительницу Могилевской области россиянин нашел через интернет. Он пообещал ей заработок до 3 тысяч долларов, проживание в благоустроенных квартирах, полное обеспечение безопасности и другие «привлекательные условия».

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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По оперативным данным, житель Воронежа нашел девушку через интернет.
 
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