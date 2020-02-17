В Могилеве задержали россиянина, который чуть не увез из страны белоруску для занятия проституцией

Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали 26-летнего жителя Воронежа, сообщает МВД. Россиянина силовики называют трафикером — он едва не вывез за пределы страны белоруску для занятия проституцией.

По оперативным данным, 19-летнюю жительницу Могилевской области россиянин нашел через интернет. Он пообещал ей заработок до 3 тысяч долларов, проживание в благоустроенных квартирах, полное обеспечение безопасности и другие «привлекательные условия».

Возбуждено уголовное дело.