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В Могилеве задержали россиянина, который чуть не увез из страны белоруску для занятия проституцией
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержали 26-летнего жителя Воронежа,
По оперативным данным, 19-летнюю жительницу Могилевской области россиянин нашел через интернет. Он пообещал ей заработок до 3 тысяч долларов, проживание в благоустроенных квартирах, полное обеспечение безопасности и другие «привлекательные условия».
Возбуждено уголовное дело.
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По оперативным данным, житель Воронежа нашел девушку через интернет.
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