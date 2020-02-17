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Спасатели не успели подойти к дому - он с искрами обрушился прямо перед ними
Источник материала: Tut.by
В штате Теннесси спасатели выехали на место оползня: берег над рекой начал разрушаться, и дома, которые там находились, оказались в опасности. Когда команда прибыла на место и начала приближаться к одному из домов, тот рухнул с обрыва буквально на их глазах! Момент попал на видео: посмотрите, что произошло.
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