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Спасатели не успели подойти к дому - он с искрами обрушился прямо перед ними

17.02.2020 16:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штате Теннесси спасатели выехали на место оползня: берег над рекой начал разрушаться, и дома, которые там находились, оказались в опасности. Когда команда прибыла на место и начала приближаться к одному из домов, тот рухнул с обрыва буквально на их глазах! Момент попал на видео: посмотрите, что произошло.

 
 
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