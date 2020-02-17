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Под Зельвой в одной из деревень жестоко убит мужчина. Подозревают его односельчанина

17.02.2020 18:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Зельвенского района в частном доме обнаружили тело мужчины с множественными телесными повреждениями. Следователи установили, что его смерть носит криминальный характер, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет

Вечером 15 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в одной из деревень Зельвенского района обнаружено тело 70-летнего мужчины.

Прибывшие следователи установили, что смерть пенсионера носит криминальный характер: на его теле обнаружили множество ран и переломов.

Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). 

Следователи допросили родственников и соседей погибшего. По подозрению в совершении убийства задержан 37-летний односельчанин погибшего.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют мотив и все обстоятельства произошедшего.

 
 
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Прибывшие следователи установили, что смерть пенсионера носит криминальный характер: на его теле обнаружили множество ран и переломов.
 
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