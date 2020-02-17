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Под Зельвой в одной из деревень жестоко убит мужчина. Подозревают его односельчанина
Источник материала: Tut.by
В одной из деревень Зельвенского района в частном доме обнаружили тело мужчины с множественными телесными повреждениями. Следователи установили, что его смерть носит криминальный характер,
Вечером 15 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в одной из деревень Зельвенского района обнаружено тело 70-летнего мужчины.
Прибывшие следователи установили, что смерть пенсионера носит криминальный характер: на его теле обнаружили множество ран и переломов.
Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство).
Следователи допросили родственников и соседей погибшего. По подозрению в совершении убийства задержан 37-летний односельчанин погибшего.
Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют мотив и все обстоятельства произошедшего.
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Прибывшие следователи установили, что смерть пенсионера носит криминальный характер: на его теле обнаружили множество ран и переломов.
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