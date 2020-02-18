Мужчина провалился под лед в Могилеве и тонул - его вытащили спасатели

Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 17 февраля в реке Днепр едва не утонул мужчина. Он провалился под лед и не мог выбраться — помогли спасатели .





Спасателям сказали, что в заливе Днепра в районе улицы Златоустовского тонет человек. Он находился в полынье в 100 метрах от берега.

33-летнего мужчину вытащили на берег с помощью спасательной доски. С переохлаждением его доставили в больницу.