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Мужчина провалился под лед в Могилеве и тонул - его вытащили спасатели
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 17 февраля в реке Днепр едва не утонул мужчина. Он провалился под лед и не мог выбраться —
Спасателям сказали, что в заливе Днепра в районе улицы Златоустовского тонет человек. Он находился в полынье в 100 метрах от берега.
33-летнего мужчину вытащили на берег с помощью спасательной доски. С переохлаждением его доставили в больницу.
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Лед на Днепре в Могилеве еще есть. Но выходить на него не стоит.
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