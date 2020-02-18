В Дятловском районе мужчина упал в огонь при сжигании мусора

Источник материала: Вороновская газета

17 февраля в 22.59 в Дятловский районный отдел по ЧС из центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами 32-летего жителя городского поселка Новоельня.

оказала первую помощь , а через несколько часов его самочувствие ухудшилось. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии с ожогами 1-3 степени 30% тела. По информации МЧС, в деревне Курпеши мужчина наводил порядок и сжигал мусор. В какой-то момент оступился и упал в огонь. Когда добрался домой, сожительница, а через несколько часов его самочувствие ухудшилось. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии с ожогами 1-3 степени 30% тела.

По данному факту сотрудниками районного отдела следственного комитета проводится проверка.

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МЧС напоминает, что разведение костров, в том числе для сжигания мусора, допускается на очищенной и окопанной площадке в безветренную погоду. Расстояние до строений должно быть не менее 10 м; от леса – 20 м; от скирд сена и соломы – 30 м. Запаситесь ведром с водой, лопатой и наблюдайте за огнем. Не оставляйте без внимания детей. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления. Будьте внимательны и осторожны во избежание попадания искр на одежду и открытые участки тела.

Если все же произошло загорание, и Вы не в силах самостоятельно его ликвидировать, то незамедлительно вызывайте пожарную аварийно-спасательную службу МЧС по номеру 101 или 112.

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