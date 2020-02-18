ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дятловском районе мужчина упал в огонь при сжигании мусора

18.02.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Дятловском районе мужчина упал в огонь при сжигании мусора

17 февраля в 22.59 в Дятловский районный отдел по ЧС из центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами 32-летего жителя городского поселка Новоельня.

По информации МЧС, в деревне Курпеши мужчина наводил порядок и сжигал мусор. В какой-то момент оступился и упал в огонь. Когда добрался домой, сожительница оказала первую помощь, а через несколько часов его самочувствие ухудшилось. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии с ожогами 1-3 степени 30% тела.
 
По данному факту сотрудниками районного отдела следственного комитета проводится проверка.
 

***

МЧС напоминает, что разведение костров, в том числе для сжигания мусора, допускается на очищенной и окопанной площадке в безветренную погоду. Расстояние до строений должно быть не менее 10 м; от леса – 20 м; от скирд сена и соломы – 30 м. Запаситесь ведром с водой, лопатой и наблюдайте за огнем. Не оставляйте без внимания детей. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления. Будьте внимательны и осторожны во избежание попадания искр на одежду и открытые участки тела.
 

Если все же произошло загорание, и Вы не в силах самостоятельно его ликвидировать, то незамедлительно вызывайте пожарную аварийно-спасательную службу МЧС по номеру 101 или 112.

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 февраля в 22.59 в Дятловский районный отдел по ЧС из центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами 32-летего жителя...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Зельвой в одной из деревень жестоко убит мужчина. Подозревают его односельчанина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика