Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Следователи устанавливают обстоятельства смерти трехмесячного ребенка в Барановичах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Несчастный случай произошел 20 февраля. Дома вместе с трехмесячным мальчиком находился 32-летний отец. Супруга со старшим ребенком уехала в Минск на прием к врачу. Вернувшись примерно в 15.15, женщина увидела мужа спящим на диване, который своим телом придавил ребенка. К сожалению, он уже был без признаков жизни.

Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе 1,4 промилле.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.