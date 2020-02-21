Житель Бреста торговал элитными смарт-часами, а по факту присылал дешёвые батарейки

Источник материала: Виртуальный Брест

В Московский РОВД Бреста обратились потерпевшие от мошеннических действий в интернете. На одной из торговых площадок двое жителей столицы заказали смарт-часы элитной марки.





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Оплатив полную стоимость, покупатели ждали посылок. Разочарование наступило сразу же после ее распаковки: вместо дорого гаджета, продавец прислал… батарейки. Стоит ли говорить, что его страница уже была удалена, а телефоны не отвечали.

Сыщики установили причастного к махинациям. Им оказался безработный ранее судимый житель Бреста. От его криминальной схемы, как выяснилось позже, пострадали не менее четырех человек.

Комментирует сотрудник УИОС МВД Маргарита Говрова

Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В 2019 году в стране зарегистрировано более 3,5 тысяч мошенничеств. За 2020 год – 180, из них 32 – это мошенничества в интернете.

Как рассказали в главном управлении уголовного розыска МВД, подавляющее большинство мошенничеств, которые остались нераскрытыми, совершены именно через интернет. Самый распространенный способ – это как раз продажа товаров в соцсетях. Люди общаются онлайн, договариваются о сделке. «Продавец» просит предоплату, она может быть небольшой, а нередко покупатель переводит и всю сумму. После поступление денег на счет мошенник удаляет аккаунт, а телефоны блокирует.

Рекомендации просты: не нужно забывать, что покупая вещи не через официальные сайты, а в соцсетях, вы ничем не застрахованы. Низкая цена должна насторожить! Нет гарантии того, что с вами переписывается добросовестный продавец, поэтому лучше всего полагаться на свое благоразумие, а не гнаться за выгодой.