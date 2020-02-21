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Лиса откопала костные останки в Брестском районе

21.02.2020 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе лиса откопала костные останки 70-летней давности, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Лиса откопала костные останки в Брестском районе

В органы внутренних дел поступило сообщение, что вблизи деревни Томашовка обнаружены костные останки. Находку заметил пограничник при несении службы по охране госграницы. На место была направлена следственно-оперативная группа со специалистом комитета судебных экспертиз.

"Костные фрагменты находились на поверхности земли возле лисьей норы. Предполагается, что животное их выкопало. Следует отметить, что вблизи расположен обелиск в память о жертвах немецко-фашистского террора 1941-1945 годов", - дополнила Татьяна Коток.

Лиса откопала костные останки в Брестском районе

Предварительно установлено, что останкам более 70 лет. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая определит, какому количеству людей они принадлежат, а также точную давность останков. Проводится проверка.

 
 
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  В Брестском районе лиса откопала костные останки 70-летней давности, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных...
 
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