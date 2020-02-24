В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие, повреждены стены дома.
Одна из рассматриваемых версия причины возникновения пожара - нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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В субботу в Борисовском районе горел нежилой дом
Источник материала: Единство
В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие, повреждены стены дома.
Одна из рассматриваемых версия причины возникновения пожара - нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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Вечером 22 февраля спасателям поступила информация о пожаре в нежилом доме в д. Демидовка Борисовского района.
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