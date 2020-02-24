Три человека погибли под колесами поездов в выходные

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько несчастных случаев произошли в минувшую субботу на железной дороге. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Pixabay

Несчастные случаи произошли в субботу, 22 февраля, вечером в течение пяти часов.

В 17.35 на железнодорожной станции Пуховичи поездом Минск — Гомель был сбит 59-летний житель деревни Насыцк. Затем в 19.50 недалеко от станции Кореневка (Гомельский район) под грузовой тепловоз попал 61-летний житель одноименного поселка.

Около 22.30 на остановочном пункте Асино (Дзержинский район) 47-летний минчанин решил перейти пути перед приближающимся пассажирским поездом Гродно — Гомель и был сбит.

По всем фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе физическое состояние погибших на момент трагедии.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло уже 12 несчастных случаев, большинство из них закончились для пешеходов летальным исходом, сообщили в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь.