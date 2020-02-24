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Три человека погибли под колесами поездов в выходные
Источник материала: Tut.by
Сразу несколько несчастных случаев произошли в минувшую субботу на железной дороге. Подробности
Несчастные случаи произошли в субботу, 22 февраля, вечером в течение пяти часов.
В 17.35 на железнодорожной станции Пуховичи поездом Минск — Гомель был сбит 59-летний житель деревни Насыцк. Затем в 19.50 недалеко от станции Кореневка (Гомельский район) под грузовой тепловоз попал 61-летний житель одноименного поселка.
Около 22.30 на остановочном пункте Асино (Дзержинский район) 47-летний минчанин решил перейти пути перед приближающимся пассажирским поездом Гродно — Гомель и был сбит.
По всем фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе физическое состояние погибших на момент трагедии.
С начала года на железной дороге Беларуси произошло уже 12 несчастных случаев, большинство из них закончились для пешеходов летальным исходом, сообщили в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь.
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По всем фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе физическое состояние погибших на момент трагедии.
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