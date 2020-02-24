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В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину

24.02.2020 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23 февраля 2020 года в Ивановском районе проводились поисковые мероприятия по без вести пропавшей Кунаховец Людмиле Анатольевне 1971 г.р.

В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину

На месте работали поисковые отряды г.Кобрина и г.Бреста, сотрудники Ивановского РОВД, РОЧС, местные жители и добровольцы из г.Пинска. Была обследована значительная часть территории, водоемов, заболоченные и труднопроходимые участки отработаны с помощью беспилотных летательных аппаратов ПСО "Ангел". В ходе работы были найдены артефакты, которые позволили сузить направление поиска.

В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину

Поисково-спасательные работы продолжаются...

В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину

В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину

В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину

 
Теги: Брест
 
 
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  23 февраля 2020 года в Ивановском районе проводились поисковые мероприятия по без вести пропавшей Кунаховец Людмиле Анатольевне 1971 г.р. На месте работали...
 
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