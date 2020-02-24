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В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину
24.02.2020 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 февраля 2020 года в Ивановском районе проводились поисковые мероприятия по
На месте работали поисковые отряды г.Кобрина и г.Бреста, сотрудники Ивановского РОВД, РОЧС, местные жители и добровольцы из г.Пинска. Была обследована значительная часть территории, водоемов, заболоченные и труднопроходимые участки отработаны с помощью беспилотных летательных аппаратов ПСО "Ангел". В ходе работы были найдены артефакты, которые позволили сузить направление поиска.
Поисково-спасательные работы продолжаются...
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23 февраля 2020 года в Ивановском районе проводились поисковые мероприятия по без вести пропавшей Кунаховец Людмиле Анатольевне 1971 г.р. На месте работали...
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