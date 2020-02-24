В Ивановском районе волонтёры, милиция и МЧС ищут пропавшую накануне женщину

Источник материала: Виртуальный Брест

23 февраля 2020 года в Ивановском районе проводились поисковые мероприятия по без вести пропавшей Кунаховец Людмиле Анатольевне 1971 г.р.





На месте работали поисковые отряды г.Кобрина и г.Бреста, сотрудники Ивановского РОВД, РОЧС, местные жители и добровольцы из г.Пинска. Была обследована значительная часть территории, водоемов, заболоченные и труднопроходимые участки отработаны с помощью беспилотных летательных аппаратов ПСО "Ангел". В ходе работы были найдены артефакты, которые позволили сузить направление поиска.





Поисково-спасательные работы продолжаются...











