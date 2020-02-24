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В Толочине при пожаре спасли двух мужчин. Пришлось эвакуировать всех жителей подъезда

24.02.2020 14:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Толочине при пожаре в квартире утром 24 февраля спасли двоих мужчин, из подъезда эвакуировали еще 8 человек, сообщает МЧС.


Пожар произошел в квартире в 5-этажном доме на улице Пушкина. В гостях у 46-летнего хозяина, инвалида третьей группы, был 36-летний мужчина.

Из задымленной квартиры спасатели вывели хозяина и его гостя. Их отвезли в больницу.

Спасатели эвакуировали 8 жильцов подъезда, в том числе двоих детей.


В квартире уничтожена кровать, закопчены потолок и стены.

Предполагают, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

 
 
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Пожар произошел в квартире в 5-этажном доме на улице Пушкина.
 
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