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В Толочине при пожаре спасли двух мужчин. Пришлось эвакуировать всех жителей подъезда
Источник материала: Tut.by
В Толочине при пожаре в квартире утром 24 февраля спасли двоих мужчин, из подъезда эвакуировали еще 8 человек,
Пожар произошел в квартире в 5-этажном доме на улице Пушкина. В гостях у 46-летнего хозяина, инвалида третьей группы, был 36-летний мужчина.
Из задымленной квартиры спасатели вывели хозяина и его гостя. Их отвезли в больницу.
Спасатели эвакуировали 8 жильцов подъезда, в том числе двоих детей.
В квартире уничтожена кровать, закопчены потолок и стены.
Предполагают, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
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Пожар произошел в квартире в 5-этажном доме на улице Пушкина.
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