В Толочине при пожаре спасли двух мужчин. Пришлось эвакуировать всех жителей подъезда

Источник материала: Tut.by

В Толочине при пожаре в квартире утром 24 февраля спасли двоих мужчин, из подъезда эвакуировали еще 8 человек, сообщает МЧС.





Пожар произошел в квартире в 5-этажном доме на улице Пушкина. В гостях у 46-летнего хозяина, инвалида третьей группы, был 36-летний мужчина.

Из задымленной квартиры спасатели вывели хозяина и его гостя. Их отвезли в больницу.

Спасатели эвакуировали 8 жильцов подъезда, в том числе двоих детей.





В квартире уничтожена кровать, закопчены потолок и стены.

Предполагают, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.