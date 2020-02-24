Житель Полоцка после ссоры с женой облил бензином и хотел поджечь парикмахерскую, в которой та работает

Источник материала: Tut.by

Житель Полоцка после ссоры с женой хотел поджечь парикмахерскую, в которой та работает. Возбуждено уголовное дело, сообщает милиция региона.

Супруги из Полоцка решили развестись. Инициатива шла от 39-летнего мужа. Для подачи заявления в загс ему нужны были документы, которые были у жены. Мужчина пришел за ними к ней на работу в парикмахерскую. Разговор закончился ссорой.

После конфликта муж ушел домой, выпил — и решил вернуться в парикмахерскую. Но на этот раз прихватил с собой канистру с бензином.

Зайдя в салон, мужчина выгнал оттуда посетительницу. Затем стал ломать мебель и стеллажи и обливать все бензином. На шум выбежала директор. Вдвоем с женой мужчины они крепко держали его за руки и не давали возможности достать из кармана зажигалку.

Через некоторое время мужчина ушел, а работники парикмахерской позвонили в милицию. Вскоре его задержали. В крови у него было чуть меньше 1 промилле.

Возбуждено уголовное дело.