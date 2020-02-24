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Под Ивьем бус сбил 400-килограммового лося

24.02.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Под Ивьем в понедельник, 17 февраля 2020 года, микроавтобус сбил 400-килограммового лося. Данная авария произошла на трассе. Бус VW T5 ехал по трассе между Ивьем и Юратишками в Ивьевском районе. В какой-то момент на автодорогу выбежал лось, произошло его столкновение с машиной. По словам водителя данного транспортного средства, в этом дорожно-транспортном происшествии никто из людей не пострадал, хотя если бы на месте микроавтобуса был бы легковой автомобиль, то «лось лежал бы уже в салоне». Мужчина также добавил, что восстанавливать автомобиль просто уже нет смысла, сообщает «АвтоГродно». Как рассказали егеря, животное, ставшее причиной аварии, весило килограммов 400.

 
Теги: Гродно
 
 
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Под Ивьем в понедельник, 17 февраля 2020 года, микроавтобус сбил 400-килограммового лося. Данная авария произошла на трассе. Бус VW T5 ехал по трассе...
 
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