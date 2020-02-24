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48-летнюю жительницу Иваново, которую искали с беспилотниками и водолазами, нашли погибшей
Источник материала: Tut.by
В Ивановском районе нашли тело пропавшей 48-летней жительницы Иваново Людмилы Кунаховец,
Женщину искали с 21 февраля. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении и больше на связь с родственниками не выходила.
В поисках жительницы Иваново участвовали сотрудники милиции, спасатели, водолазы и волонтеры из Бреста, Кобрина, Пинска. Поисковые группы проверяли водоемы, деревни и леса. Труднопроходимые и заболоченные участки обследовали с помощью беспилотников.
23 февраля поисковикам удалось обнаружить следы, которые позволили сузить площадь поиска, а уже на следующий день в группе появилось сообщение о гибели женщины.
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Женщина ушла из дома 21 февраля.
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