48-летнюю жительницу Иваново, которую искали с беспилотниками и водолазами, нашли погибшей

Источник материала: Tut.by

В Ивановском районе нашли тело пропавшей 48-летней жительницы Иваново Людмилы Кунаховец, сообщает кобринское отделение поисково-спасательного отряда «Ангел».



Фото: vk.com/angel_search_kobrin

Женщину искали с 21 февраля. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении и больше на связь с родственниками не выходила.

В поисках жительницы Иваново участвовали сотрудники милиции, спасатели, водолазы и волонтеры из Бреста, Кобрина, Пинска. Поисковые группы проверяли водоемы, деревни и леса. Труднопроходимые и заболоченные участки обследовали с помощью беспилотников.

23 февраля поисковикам удалось обнаружить следы, которые позволили сузить площадь поиска, а уже на следующий день в группе появилось сообщение о гибели женщины.