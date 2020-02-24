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Житель Барановичского района нашел в лесу три авиабомбы
Источник материала: Tut.by
23 февраля в Барановичском районе нашли три авиабомбы, сообщает
Боеприпасы нашел во время прогулки в лесу житель деревни Гута. О находке он сообщил в милицию.
Приехавшие саперы забрали три немецкие авиабомбы весом по 250 кг каждая, вывезли на полигон и уничтожили.
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Боеприпасы изъяли и уничтожили на полигоне.
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