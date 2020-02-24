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Житель Барановичского района нашел в лесу три авиабомбы

24.02.2020 16:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 февраля в Барановичском районе нашли три авиабомбы, сообщает МВД.


Фото: МВД

Боеприпасы нашел во время прогулки в лесу житель деревни Гута. О находке он сообщил в милицию.

Приехавшие саперы забрали три немецкие авиабомбы весом по 250 кг каждая, вывезли на полигон и уничтожили.

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Теги: Брест
 
 
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Боеприпасы изъяли и уничтожили на полигоне.
 
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