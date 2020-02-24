Житель Барановичского района нашел в лесу три авиабомбы

Источник материала: Tut.by

23 февраля в Барановичском районе нашли три авиабомбы, сообщает МВД .



Фото: МВД

Боеприпасы нашел во время прогулки в лесу житель деревни Гута. О находке он сообщил в милицию.

Приехавшие саперы забрали три немецкие авиабомбы весом по 250 кг каждая, вывезли на полигон и уничтожили.