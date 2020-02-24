В Германии автомобиль въехал в людей, которые участвовали в карнавале. Среди пострадавших - дети

Источник материала: Tut.by

Неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей, которые участвовали в карнавальном шествии в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен, Германия), сообщает Bild .

[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo — Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 24, 2020

По данным издания, машина проехала около 30 метров, пока не остановилась. Пострадали около 15 человек, в том числе дети.

Полиция сообщила, что задержала водителя.