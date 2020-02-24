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В Германии автомобиль въехал в людей, которые участвовали в карнавале. Среди пострадавших - дети
Источник материала: Tut.by
Неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей, которые участвовали в карнавальном шествии в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен, Германия), сообщает
По данным издания, машина проехала около 30 метров, пока не остановилась. Пострадали около 15 человек, в том числе дети.
Полиция сообщила, что задержала водителя.
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По данным издания, машина проехала около 30 метров, пока не остановилась. Пострадали около 15 человек, в том числе дети.
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