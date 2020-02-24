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Милиционер попросил парней не курить в электричке - те на него напали и убежали
Источник материала: Tut.by
В электричке Осиповичи — Минск группа молодых людей напала на милиционера. Тот попросил их не курить в тамбуре. Следствие
По предварительным данным, 21-летний милиционер ехал в первом вагоне электропоезда Осиповичи-Минск и увидел в тамбуре курящую компанию молодых людей. Не смотря на то, что в тот день не находился на службе, он представился им сотрудником милиции, показал служебное удостоверение и сделал замечание.
В ответ парни из этой компании начали оскорблять милиционера, а когда все вышли из вагона, двое из них нанесли удары в лицо и толкнули его в спину.
В отношении одного из компании, 22-летнего парня, возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Остальные из компании скрылись, их ищут.
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Конфликт произошел в поезде Осиповичи-Минск.
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