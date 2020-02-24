Милиционер попросил парней не курить в электричке - те на него напали и убежали

Источник материала: Tut.by

В электричке Осиповичи — Минск группа молодых людей напала на милиционера. Тот попросил их не курить в тамбуре. Следствие ищет всех, кто был причастен к конфликту, в том числе свидетелей.



Фото: Следственный комитет

По предварительным данным, 21-летний милиционер ехал в первом вагоне электропоезда Осиповичи-Минск и увидел в тамбуре курящую компанию молодых людей. Не смотря на то, что в тот день не находился на службе, он представился им сотрудником милиции, показал служебное удостоверение и сделал замечание.

В ответ парни из этой компании начали оскорблять милиционера, а когда все вышли из вагона, двое из них нанесли удары в лицо и толкнули его в спину.

В отношении одного из компании, 22-летнего парня, возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Остальные из компании скрылись, их ищут.

Следствие ищет и свидетелей, которые видели, что происходило в тамбуре и на перроне. Их просят обратиться в УСК по городу Минску по телефону (8 017) 389−55−55 или (8 044) 500−31−11.