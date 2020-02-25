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В Гродно парень повис на ограждении балкона пятого этажа. Ему не позволили сорваться спасатели
Источник материала: Tut.by
Вечером 24 февраля спасателям поступило сообщение о том, что на уровне пятого этажа в многоэтажке, вцепивишись в ограждение, висит мужчина. Самостоятельно забраться на балкон он не мог — не хватало сил. Об этом
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 18.06. Звонившие рассказали, что на ограждении балкона пятого этажа многоэтажки на улице Соломенковской в Гродно висит мужчина и держится руками за ограждение.
Прибывшие спасатели развернули «куб жизни» и выдвинули автолестницу. 25-летний парень смог опереться на ступень лестницы и перебраться через ограждение на балкон.
С его слов, самостоятельно подняться обратно у него не было сил.
Причина происшествия устанавливается.
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Самостоятельно забраться на балкон он не мог - не хватало сил.
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