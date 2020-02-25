В Гродно парень повис на ограждении балкона пятого этажа. Ему не позволили сорваться спасатели

Источник материала: Tut.by

Вечером 24 февраля спасателям поступило сообщение о том, что на уровне пятого этажа в многоэтажке, вцепивишись в ограждение, висит мужчина. Самостоятельно забраться на балкон он не мог — не хватало сил. Об этом сообщает МЧС.



Фото: МЧС, коллаж: TUT.BY

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 18.06. Звонившие рассказали, что на ограждении балкона пятого этажа многоэтажки на улице Соломенковской в Гродно висит мужчина и держится руками за ограждение.

Прибывшие спасатели развернули «куб жизни» и выдвинули автолестницу. 25-летний парень смог опереться на ступень лестницы и перебраться через ограждение на балкон.

С его слов, самостоятельно подняться обратно у него не было сил.

Причина происшествия устанавливается.