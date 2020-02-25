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Лунинецкие следователи проводят проверку по факту смерти младенца
25.02.2020 10:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухмесячной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастье в семье произошло 23 февраля. Вечером родители обнаружили, что лежащая в кроватке девочка не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что семья благополучная, умершая малышка была третьим ребенком.
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Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухмесячной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по...
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