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Лунинецкие следователи проводят проверку по факту смерти младенца

25.02.2020 10:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухмесячной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Лунинецкие следователи проводят проверку по факту смерти младенца

Несчастье в семье произошло 23 февраля. Вечером родители обнаружили, что лежащая в кроватке девочка не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что семья благополучная, умершая малышка была третьим ребенком.

 
 
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  Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухмесячной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по...
 
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