В Новополоцке задержали двух таксистов с опасным наркотиком

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке 24 февраля по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух таксистов, сообщает милиция региона.

Мужчин задержали в подъезде одного из домов на улице Еронько. У них изъяли 1,95 грамма альфа-PVP — особо опасного наркотического вещества.

Возбуждено уголовное дело. Милиция устанавливает канал поставки наркотика.