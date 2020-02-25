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В Новополоцке задержали двух таксистов с опасным наркотиком
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке 24 февраля по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух таксистов, сообщает милиция региона.
Мужчин задержали в подъезде одного из домов на улице Еронько. У них изъяли 1,95 грамма альфа-PVP — особо опасного наркотического вещества.
Возбуждено уголовное дело. Милиция устанавливает канал поставки наркотика.
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Мужчин задержали в подъезде одного из домов на улице Еронько.
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