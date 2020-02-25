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Брестчанин убил свою бабушку, заманив её в подвал, а потом пытался расправиться с дядей

25.02.2020 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно материалам уголовного дела, вечером 16 февраля 2020 года 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом.

Брестчанин убил свою бабушку, заманив её в подвал, а потом пытался расправиться с дядей

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

После этого подозреваемый позвал в подвал своего 47-летнего дядю, которому попытался нанести удар топором в область головы, однако у него это не получилось, потому что потерпевший оказал активное сопротивление и вырвал из рук племянника топор.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса.

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Предварительно он пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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  Согласно материалам уголовного дела, вечером 16 февраля 2020 года 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей...
 
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