Брестчанин убил свою бабушку, заманив её в подвал, а потом пытался расправиться с дядей

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно материалам уголовного дела, вечером 16 февраля 2020 года 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом.





От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

После этого подозреваемый позвал в подвал своего 47-летнего дядю, которому попытался нанести удар топором в область головы, однако у него это не получилось, потому что потерпевший оказал активное сопротивление и вырвал из рук племянника топор.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса.

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Предварительно он пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений. Все обстоятельства произошедшего выясняются.