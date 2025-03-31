Быстрые, мощные, надежные: оценили три модели ноутбуков для работы и творчества

Источник материала: ProBusiness





Каждый бизнес уникален, как и задачи, которые он решает. Поэтому разные задачи требуют и специальных инструментов для их решения. И первое — это надежный и мощный компьютер. Бренд MSI предлагает линейку ноутбуков для любых потребностей: от повседневных офисных задач до сложных проектов с высокой нагрузкой.

MSI — это бренд, который давно ассоциируется с высокими технологиями и надежностью. В этом обзоре мы рассмотрим три модели ноутбуков MSI, которые подойдут для самых разных задач: Modern 15 F13MG для офисной работы, Prestige 14 AI Evo C1M для бизнеса и мобильности, а также Sword 16 HX B13V , созданный для высоконагруженных процессов и креативных проектов. Посмотрим, на что способны ноутбуки от MSI и какие бизнес-задачи им можно с уверенностью доверить.

Modern 15 F13MG: Компактность и надежность для офиса

MSI Modern 15 F13MG — это универсальное решение, которое сочетает в себе стильный дизайн, достойную производительность и широкий набор функций для эффективной работы. Давайте рассмотрим его подробнее.





Дизайн

Внешний вид MSI Modern 15 F13MG оставляет приятное впечатление. Корпус выполнен из качественного пластика, который устойчив к царапинам и внешним воздействиям. Ноутбук весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для транспортировки.

MSI Modern 15 F13MG соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Это означает, что он прошел серию строгих испытаний в экстремальных условиях, подтверждающих его надежность и долговечность. Можно быть уверенными, что ноутбук выдержит тяготы командировок и интенсивного использования.

Крышка ноутбука открывается на 180 градусов, что позволяет удобно настроить положение экрана.





Экран

MSI Modern 15 F13MG оснащен 15,6-дюймовым дисплеем c IPS-матрицей и частотой обновления 60 Гц. Углы обзора составляют 178 градусов по горизонтали, что обеспечивает комфортный просмотр контента с разных позиций. Яркости достаточно для работы в офисе, а матовое покрытие экрана предотвращает появление бликов.

Над экраном расположена веб-камера со шторкой для обеспечения конфиденциальности.





Клавиатура

Клавиатура этой модели создана для повседневной офисной работы. Она полноразмерная, с цифровым блоком, имеет стандартную раскладку, с комфортным ходом клавиш. Клавиши выполнены из полуматового пластика, подсветка монохромная с четырьмя уровнями яркости. Тачпад расположен по центру, имеет размеры 120 на 75 мм и поддерживает простое механическое нажатие.





Автономность

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 46,8 Вт·ч. Время автономной работы составляет около 3,5 часов при полной яркости экрана и активном использовании. При умеренной нагрузке можно рассчитывать на 5−6 часов работы без подзарядки. В целом производитель утверждает, что можно получить до 8 часов автономной работы — все зависит от необходимого сценария использования.





Возможности подключения

MSI Modern 15 F13MG предлагает широкий набор портов для подключения периферийных устройств:

Левая сторона: Type-C (USB 3.2, DisplayPort, Power Delivery 3.0), Type-A USB 3.2, HDMI (4K 30 Гц), разъем для зарядки;

Правая сторона: 3.5 мм аудиоразъем, ридер для SD-карт, два USB 3.2a, RG45 (Ethernet).

Благодаря наличию HDMI и Type-C можно подключить к ноутбуку сразу два монитора, что значительно повышает удобство работы в многозадачном режиме.





Производительность и технические характеристики

К нам на обзор попал ноутбук, оснащенный процессором Intel Core i3−1315U. Но в продаже доступны также ноутбуки с диагональю 14 дюймов и процессорами до Intel Core i7 и в двух цветах: темно-сером и серебристом. Оперативная память также может быть увеличена до 64 ГБ.

Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для офисных задач, работы с документами, просмотра мультимедиа и веб-серфинга.

AI Engine

MSI Modern 15 F13MG оснащен модулем AI Engine и центром управления MSI Center. С помощью этих инструментов можно гибко оптимизировать работу ноутбука под различные сценарии использования, регулировать производительность, настраивать параметры системы охлаждения и многое другое.

На клавиатуре есть кнопка Copilot, которая позволяет вызвать ИИ-помощника для выполнения различных задач.





Вывод

MSI Modern 15 F13MG — это сбалансированный ноутбук для бизнеса, который предлагает надежность, производительность и удобство использования. Он подойдет для тех, кому нужен надежный инструмент для работы в офисе или в дороге.

Соответствие военному стандарту MIL-STD-810H;

Широкий набор портов, включая HDMI и Type-C для подключения двух мониторов;

Возможность апгрейда оперативной памяти и SSD;

Эргономичная клавиатура;

Наличие веб-камеры со шторкой;

Модуль AI Engine и центр управления MSI Center;

Кнопка Copilot для вызова ИИ-помощника.

Этот ноутбук идеально подходит для офисных задач: работа с документами, электронной почтой, таблицами и браузером. Он также справляется с видеоконференциями благодаря встроенной веб-камере и микрофону с шумоподавлением.

MSI Prestige 14 AI Evo C1M: Элегантность и AI для бизнеса

MSI Prestige 14 AI Evo C1M — это ноутбук для тех, кто ценит производительность, мобильность и безопасность данных.





Дизайн

MSI Prestige 14 AI Evo C1M встречает нас строгим и элегантным дизайном в алюминиевом корпусе. Крышка ноутбука раскрывается на 180 градусов, что может быть полезно при работе в различных условиях. Компактные размеры и вес всего 1.7 кг делают его отличным выбором для тех, кто часто в разъездах. Ноутбук соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует его надежность и устойчивость к экстремальным условиям. Это значит, что за технику можно не переживать во время поездок или активного использования «на бегу».





Экран

Prestige 14 AI Evo C1M оснащен 14-дюймовым матовым экраном, который отличается сверхтонкими рамками. Такой формат создает просторное визуальное и рабочее пространство, упрощая чтение, работу с электронными таблицами и другими и повседневными задачами.

IPS-матрица гарантирует естественную цветопередачу (100% sRGB) и широкие углы обзора. Изображение плавное и приятно для глаз.





Клавиатура

Клавиатура Prestige 14 AI Evo создана для комфорта. Она оснащена мягкой подсветкой, что делает ее удобной для работы в условиях низкого освещения. Эргономичный дизайн клавиш обеспечивает комфорт при длительном наборе текста.

Увеличенный тачпад обеспечивает удобное управление. Для безопасности предусмотрены сканер отпечатков пальцев или распознавание лица (функция Windows Hello) и шторка для веб-камеры.





Автономность

Высокоемкая батарея на 90 Вт/ч обеспечивает до 10 часов работы в режиме воспроизведения видео и до 12 часов при офисной работе. Ноутбук оснащен технологией быстрой зарядки. Это позволит вам оставаться продуктивным в течение всего рабочего дня. Устройство разработано для мобильных профессионалов, которые часто работают вне офиса.





Технические характеристики

На обзор в редакцию попала модель с диагональю 14 дюймов и процессором Ultra 5 125H. Но в серии Prestige также представлены варианты ноутбуков диагональю 13,3 и 16 дюймов и с процессорами до Intel Core Ultra 9 или Ryzen 9. Процессоры сертифицированы по программе Intel Evo, что гарантирует мгновенный выход из спящего режима и высокую энергоэффективность.

Встроенная видеокарта Intel Arc позволяет решать не только повседневные задачи, но и заниматься обработкой фото и видео.

Ноутбук оснащен современными интерфейсами, включая Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, RJ45 и мультиджек для наушников и микрофона. Поддержка Wi-Fi 7 обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Вывод

Этот ноутбук создан для руководителей и предпринимателей. Искусственный интеллект MSI AI Engine автоматически адаптирует производительность под задачи пользователя, будь то работа с большими объемами данных или проведение видеоконференций. Мощный процессор и быстрая оперативная память обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме.





Важные преимущества MSI Prestige 14 AI Evo C1M:

Функция Windows Hello: Разблокировка ноутбука с помощью распознавания лица или отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к данным;

Разблокировка ноутбука с помощью распознавания лица или отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к данным; Технология Tobii Aware: Предупреждает о посторонних, смотрящих на экран ноутбука, что особенно важно при работе с конфиденциальной информацией в общественных местах;

Предупреждает о посторонних, смотрящих на экран ноутбука, что особенно важно при работе с конфиденциальной информацией в общественных местах; Производительность: Ноутбук демонстрирует высокую скорость работы в любых задачах, включая обработку фото и видео;

Ноутбук демонстрирует высокую скорость работы в любых задачах, включая обработку фото и видео; Мобильность: Компактные размеры и легкий вес делают ноутбук идеальным для тех, кто часто находится в дороге;

Компактные размеры и легкий вес делают ноутбук идеальным для тех, кто часто находится в дороге; Автономность: Высокая емкость батареи позволяет работать до 12 часов без подзарядки;

Высокая емкость батареи позволяет работать до 12 часов без подзарядки; Надежность: Соответствие военному стандарту MIL-STD-810H гарантирует устойчивость к экстремальным условиям;

Соответствие военному стандарту MIL-STD-810H гарантирует устойчивость к экстремальным условиям; Современные интерфейсы: Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, RJ45 и Wi-Fi 7 обеспечивают широкие возможности для подключения периферии и высокоскоростной передачи данных;

Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, RJ45 и Wi-Fi 7 обеспечивают широкие возможности для подключения периферии и высокоскоростной передачи данных; ИИ-функции: Искусственный интеллект помогает оптимизировать работу системы и повысить продуктивность.

MSI Prestige 14 AI Evo C1M — это отличный выбор для бизнесменов, предпринимателей и топ-менеджеров, которым нужен производительный, мобильный и безопасный ноутбук. Он сочетает в себе стильный дизайн, мощные характеристики, высокую автономность и передовые функции безопасности. Этот ноутбук станет надежным партнером и поможет вам оставаться продуктивным в любых условиях.

MSI Sword 16 HX B13V: Мощь для креативных профессионалов

MSI Sword 16 HX B13V — модель, которая позиционируется как сбалансированное решение для требовательных пользователей. Давайте разберемся, что он может предложить бизнес-аудитории.





Дизайн

Sword 16 HX B13V получил обновленный корпус в цвете «космический серый», который выглядит современно и стильно. Клавиатура с RGB-подсветкой (24 зоны) позволяет настроить устройство под стиль работы или игры пользователя. Большой экран с соотношением сторон 16:10 обеспечивает максимальное погружение. Несмотря на свой размер, ноутбук остается достаточно легким (2.3 кг) и удобным для транспортировки.





Экран

Sword 16 HX B13V предлагает топовый дисплей 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200. Это идеальный выбор для тех, кто работает с видео, занимается трехмерным моделированием или играет в ресурсоемкие игры. Экран поддерживает цветовой охват DCI-P3 на уровне 100%, обеспечивая профессиональное качество изображения, комфортную работу с документами, таблицами и графиками. Можно наслаждаться четким и ярким изображением, что особенно важно при работе с большим объемом информации.





Клавиатура

Sword 16 HX B13V выделяется игровой клавиатурой с 24-зонной RGB-подсветкой. Клавиши WASD выполнены из прозрачного материала и выделены для удобства геймеров. Ход клавиш составляет 1.7 мм, что обеспечивает отзывчивость и комфорт при наборе текста или в игре.





Автономность

Sword 16 HX B13V из-за своей высокой производительности имеет более скромное время автономной работы — около 5−6 часов при умеренной нагрузке. Однако это компенсируется мощной батареей и быстрой зарядкой через USB-C.





Возможности для разных задач

Этот ноутбук идеально подходит не только геймерам, но и профессионалам в области дизайна, видеомонтажа или инженерии. NVIDIA GeForce RTX 4060 позволяет работать с графикой на уровне профессиональных рабочих станций, а система охлаждения Cooler Boost 5 поддерживает стабильную работу даже при высоких нагрузках.

MSI Sword 16 HX идеально подходит как для офисных задач, так и графического дизайна, обработки медиа, разработки программного обеспечения, работы со множеством сервисов одновременно.





На обзор в редакцию попала модель со следующими характеристиками:

Экран: 16 дюймов

Частота обновления экрана: 144 Гц

Процессор: Intel Core i7−13700HX

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB

Оперативная память: 16 Гб

SSD: 1 ТБ

Аккумулятор: 65 Вт·ч

Однако данная модель может быть представлена также видеокартой GeForce RTХ 4070.

MSI Sword 16 HX оснащен современным модулем Wi-Fi 6E, обеспечивающим высокую скорость передачи данных.





Веб-камера с разрешением 1080p обеспечивает четкое изображение во время видеоконференций и онлайн-встреч. Наличие физической шторки для веб-камеры обеспечивает дополнительную конфиденциальность.

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферийных устройств, включая USB Type-A, USB Type-C, HDMI и Ethernet.

Выводы

MSI Sword 16 HX — это не просто ноутбук, это мощный инструмент для достижения бизнес-целей. Он предлагает исключительное сочетание производительности, функциональности и стиля, что делает его идеальным выбором для профессионалов.

Высокая производительность: Благодаря мощным процессору и видеокарте, ноутбук с легкостью справляется с любыми задачами, обеспечивая плавную и эффективную работу;

Благодаря мощным процессору и видеокарте, ноутбук с легкостью справляется с любыми задачами, обеспечивая плавную и эффективную работу; Оптимизирован для многозадачности: 16 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, не испытывая задержек и снижения производительности;

16 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, не испытывая задержек и снижения производительности; Удобство видеоконференций: Веб-камера с разрешением 1080p и физической шторкой обеспечивает качественное изображение и конфиденциальность во время видеозвонков;

Веб-камера с разрешением 1080p и физической шторкой обеспечивает качественное изображение и конфиденциальность во время видеозвонков; Универсальность: Широкий набор портов позволяет подключать любые периферийные устройства, необходимые для работы;

Широкий набор портов позволяет подключать любые периферийные устройства, необходимые для работы; Современный дизайн: Лаконичный и стильный дизайн ноутбука подчеркнет ваш профессиональный имидж.

MSI Sword 16 HX — это разумная инвестиция в ваш успех, которая окупится высокой производительностью, надежностью и комфортом в работе.

Итоговое сравнение

Модель Modern 15 F13M Prestige 14 AI Evo C1MG Sword 16 HX B13V Основное назначение Офисные задачи Бизнес Креативные проекты Процессор Intel Core i3−1315U Intel Core Ultra 5 125H Intel Core i7−13700HX Графика Интегрированная Интегрированная NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB Автономность До 8 часов До 18 часов До 6 часов Диагональ экрана 15,6 дюймов 14 дюймов 16 дюймов Вес Легкий Ультралегкий Средний





Каждая из этих моделей предлагает уникальные преимущества:

Если вам нужен простой инструмент для офиса — выбирайте Modern 15 F13MG.

Для тех, кто ценит стиль и производительность в бизнесе — идеален Prestige 14 AI Evo C1M.

А если вы работаете с тяжелыми программами или графикой — ваш выбор Sword 16 HX B13V.