В Минском районе погиб 40-летний строитель

Источник материала: Tut.by

При строительстве жилого комплекса 40-летний рабочий упал с высоты пятого этаж и погиб. Об этом сообщает пресс-служба СК.



Фото: пресс-служба СК

Мужчина погиб 24 февраля. Это произошло на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе при выполнении строительных работ. 40-летний рабочий из Молодечно упал с балкона пятого этажа. Он скончался на месте.

На месте работали следователи и эксперты. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК).