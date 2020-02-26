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В Минском районе погиб 40-летний строитель
Источник материала: Tut.by
При строительстве жилого комплекса 40-летний рабочий упал с высоты пятого этаж и погиб. Об этом
Мужчина погиб 24 февраля. Это произошло на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе при выполнении строительных работ. 40-летний рабочий из Молодечно упал с балкона пятого этажа. Он скончался на месте.
На месте работали следователи и эксперты. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК).
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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК).
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