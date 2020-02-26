Бесправника с 5,4 промилле алкоголя задержали в Лунинецком районе

Источник материала: Полесская правда



В Лунинецком районе сотрудники Госавтоинспекции задержали бесправника с 5,4 промилле алкоголя, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 23 февраля около 20.30. Инспекторы ДПС дежурили в агрогородке Велута. Их внимание привлек «Ауди», водитель которого неадекватно вел себя на дороге. По требованию сотрудников ГАИ 43-летний местный житель остановился. Было очевидно, что он пьян.

Мужчину доставили в Лунинецкую центральную районную больницу для медицинского освидетельствования. Анализ показал 5,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вождение без прав.