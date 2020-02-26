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Устанавливается личность девушки, которая увела из бара за собой парня

26.02.2020 09:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность девушки, которая 23.02.2020 до 4:50 часов находилась в баре, расположенном по адресу г. Брест, пр. Машерова, д.6 «А».

Устанавливается личность девушки, которая увела из бара за собой парня

Гражданам, которым что-либо известно об указанной девушке, просьба сообщить по телефонам: +375(29) 815-93-12, (80162) 27-59-23, 8(029) 823-65-90, либо по телефону 102.

По информации ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность девушки, которая 23.02.2020 до 4:50 часов находилась в баре, расположенном по адресу г. Брест,...
 
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